В Украине выросла безработица

Количество зарегистрированных безработных в Украине в ноябре 2012 года выросло по сравнению с октябрем 2012 года на 0,2% и составило 1,6% (441,3 тыс. человек) к общему количеству работоспособного населения. Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сказано в сообщении, количество безработных, получающих материальную помощь, в ноябре по сравнению с октябрем также выросло на 49 тыс. человек – до 327 тыс. с 288 тыс. безработных. При этом размер материальной помощи в ноябре по сравнению с октябрем уменьшился на 22 грн – до 971 грн с 993 грн.

Предложение вакансий от предприятий в ноябре по сравнению с октябрем также уменьшилось на 10,9 тыс. - до 63.3 тыс. вакансий, а конкурс на одну вакантную должность составил 74 человека.

Отмечается, что в ноябре 2012 года по сравнению с январем 2012 года количество безработных уменьшилось на 79,6 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в октябре 2012 года снизился по сравнению с сентябрем на 0,1% – до 1,4%.

С 1 января 2013 года максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.