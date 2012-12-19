КГГА предупреждает - с января начнется мониторинг выполнения антитабачного закона

С января 2013 года в Киеве и других областях страны начнется мониторинг исполнения закона о полном запрещении курения в общественных и на рабочих местах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, в местах и учреждениях, где курение запрещено, должна быть размещена наглядная информация, состоящая из графического знака о запрещении курения и текста следующего содержания: «Курение запрещено!». Штрафы за нарушение требований закона для предпринимателей (физических и юридических лиц) составляют от 1 тыс. грн. до 10 тыс. грн., а для физических лиц-курильщиков от 51 до 175 грн.

По данным Главного управления здравоохранения КГГА, в столице ежегодно от заболеваний, вызванных курением, умирают свыше 6 тыс. человек. Это около 20% от общей смертности среди жителей города.

«Несмотря на определенный рост продолжительности жизни в Украине, высокая смертность из-за заболеваний, вызванных курением, усиливает демографический кризис. Поэтому освобождение рабочих и общественных мест от курения не только улучшит здоровье нации, но и будет способствовать выходу из демографического кризиса», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий», с 16 декабря 2012 года запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в ресторанах, в помещениях и на территории учебных заведений, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта, учреждений здравоохранения, в помещениях объектов культурного назначения и органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений и на остановках транспорта.