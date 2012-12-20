Евросоюзу пророчат гуманитарный кризис из-за нелегальных мигрантов

Международная правозащитная организация Amnesty International предупреждает, что на Евросоюз надвигается гуманитарный кризис из-за угрожающей ситуации с десятками тысяч нелегальных иммигрантов и лицами, которые ищут убежища в Греции, передает Русская служба Би-Би-Си.

Amnesty International в своем докладе отмечает ужасные условия содержания вынужденных переселенцев, длительные задержки в регистрации ходатайств о предоставлении убежища, а также рост насилия на расовой почве.

В качестве примера правозащитники приводят случай, когда судно из Турции с сирийскими беженцами на борту было преднамеренно потоплено греческой полицией, и людям пришлось добираться до берега вплавь.

В докладе отмечается, что всплеск нападений на мигрантов в Греции совпал с ростом популярности местной ультраправой партии "Золотая Заря".