В Литве с 1 января минимальная зарплата повысится до 290 евро

Вильнюс. В Литве с 1 января увеличивается минимальная зарплата на 17,7% - с 246 евро до 290 евро.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято новым правительством республики.

«В министерстве социальной защиты и труда рассчитывают, что эта инициатива повысит внутреннее потребление, а также снизит количество получателей социальной денежной помощи и объем госсредств, идущих на социальные пособия и оплату компенсаций за отопление и воду (средний счет за отопление в Литве в зимние месяцы составляет 90 евро)», - сообщает Delfi.lt.

Между тем, ряд экспертов утверждают, что повышение минимальной заработной платы будет стимулировать инфляцию и может привести к разорению небольших частных фирм.

После победы на октябрьских выборах и формирования правящей левоцентристской коалиции (Социал-демократическая партия Литвы, Партия труда, «Порядок и справедливость» и «Избирательная акция поляков Литвы») была разработана программа повышения минимальной зарплаты на период до 2016 года. К концу этого периода ее размер должен составить половину от средней зарплаты по стране (сейчас этот показатель равен 630 евро).

Справка УНИАН. Минимальную зарплату в Литве в настоящее время получают около 200 тысяч человек (почти каждый пятый работающий). На заявленное ее повышение из государственного и муниципального бюджетов необходимо будет выделить порядка 160 миллионов литов (46,3 миллиона евро). В правительстве заверяют, что необходимые средства уже найдены.

В 2009 году Литва стала одной их главных жертв мирового финансового кризиса в Европе. Но потом был зафиксирован подъем экономики - в начале 2011 года Литва вышла на второе место в ЕС по росту ВВП. Стоит отметить, что в этой стране, в частности, располагается единственный нефтеперерабатывающий завод в Прибалтике. Американское издание Business Insider в 2011 году опубликовало список стран, в которых в ближайшие 5 лет может произойти дефолт. Возглавляла его Греция, Литва же занимала 14-ю позицию. Аналитики из США оценили вероятность дефолта во всех странах. На первом месте тогда оказалась Греция. В первую десятку входили Венесуэла, Португалия, Ирландия, Аргентина, Украина, Ливан, Вьетнам, Испания и Хорватия, Россия занимала 21-е место.

К 2012 году было признано, что Латвия вышла из кризиса. Эксперты отмечали, что за счет беднейших слоев населения. Между тем, в Литве прогнозируют, что темпы экономического роста в 2012 году замедлятся. Страна вряд ли достигнет планируемые 4,75% роста. По самым оптимистичным прогнозам, он составит лишь 3,5%. Об этом открыто говорят все те же эксперты МВФ, утверждающие, что "падение спроса в еврозоне сократит литовский экспорт".