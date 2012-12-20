В Первомайске около 60 горняков отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

Около 60 шахтеров ООО "Интер-инвест уголь" в Первомайске Луганской области 18 и 19 декабря отказывались спускаться в шахту в связи с невыплатой им заработной платы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, долг по зарплате составляет 3,8 млн грн и еще 5 декабря прокуратурой города Первомайска по факту невыплаты заработной платы на имя директора указанного общества были внесены представления.

Кроме того, вышеуказанный факт внесен Первомайским горотделом управления МВС в единый реестр заявлений и сообщений о криминальном правонарушении и прочих событиях, проводится проверка.

Указанный вопрос находится на контроле прокуратуры области.

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