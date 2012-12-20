КГГА в осаде: киевляне требуют вернуть самоуправление в городе

Здание КГГА пикетируют жители столицы с требованием вернуть самоуправление в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собралось около 150 человек, которые представляют общественную организацию «Гражданская позиция» при поддержке ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

Они держат плакаты: «Вернем Киеву настоящее самоуправление», «Мы против незаконной застройки», «Откройте Киевсовет».

Участники акции требуют, в частности, чтобы ни одно решение столичной власти не принималось без обсуждения с киевлянами, чтобы жители города могли проводить референдумы и предлагать решение Киевсовету, чтобы киевляне могли избирать депутатов в районах города.

Они считают, что первым шагом в направлении выполнения этих требований - это добиться свободного входа в здания органов самоуправления.

Участники акции хотят встретиться сегодня с председателем Киевсовета и депутатами.

Также возле мэрии собралось до 100 предпринимателей, которые требуют от власти защитить их бизнес. Напротив них другие представители киевской общины - около 20 человек, наоборот, требуют демонтажа МАФов, поскольку те ухудшают вид Киева как столицы. Они держат плакаты: «Прочь МАФию», «МАФы разрушают нашу среду», «МАФам – Нет».

На брифинге перед началом заседания сессии секретарь Киевсовета Галина Герега сообщила, что в повестке дня есть вопрос о функционировании временных сооружений в Киеве. Но, по ее словам, проект решения не прошел рассмотрение всех комиссий, поэтому его рассмотрение, возможно, будет отложено.

О содержании проекта, по словам Г.Гереги, будет докладывать первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак сегодня на заседании Киевсовета, и обо всем можно будет узнать вместе с депутатами.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», граждан, которые пришли сегодня к КГГА на призыв оппозиции поддержать проект решения Киевсовета об отмене застройки Гостиного двора, не пускают в здание. Бойцы спецподразделения «Беркут» выстроились на ступенях перед зданием, не пуская никого в КГГА. Все двери заблокированы изнутри.

Народные депутаты от «Батькивщины» и депутаты Киевсовета пытаются провести граждан в здание, чтобы они могли принять участие в рассмотрении скандального вопроса. Во время попытки попасть в здание произошло столкновение. Нескольких активистов бойцы «Беркута» повалили на землю.

По словам члена фракции «Батькивщина» Юрия Одарченко, «Попов и Герега обязаны, согласно законодательству, не оказывать сопротивления при рассмотрении вопросов, на которых хочет присутствовать территориальная община. Это прямое нарушение всех законов и норм морали».

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