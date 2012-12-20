Азаров считает, что горожане должны сами убирать снег - "взял лопату и вышел к подъезду"

Премьер-министр Украины Никола Азаров считает, что жители городов самостоятельно должны убирать снег возле своих домов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение премьер высказал на своей лекции в Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца.

«А кто же должен заняться тем, чтобы почистить свои подъезды? Пожарные машины или маломощная техника? У нас с вами 40 сантиметров снега за один день. Это двухмесячная норма осадков. Можно за один день убрать? Конечно, нет. Сколько нужно иметь техники и людей, чтобы за один день такой громадный пласт снега увезти из города. Это невозможно, поэтому пока все не поймут, что вместо того чтобы скулить – взял лопату, вышел к подъезду, расчистил свою дорогу, попросил соседа убрать машину, пока она не превратилась в непреодолимое препятствие», - сказал Н.Азаров.

Также премьер отметил, что когда начались сильные снегопады, он обратился к ректорам вузов с просьбой организовать студентов на работы по расчистке от снега хотя бы территорий вокруг общежитий.

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