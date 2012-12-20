Минимальная пенсия в Украине с 1 января вырастет до 894 грн, зарплата – до 1147 грн

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составит 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

Об этом сказано в официальном сообщении Пенсионного фонда Украины, опубликованном на сайте ведомства.

По сравнению с текущими показателями, увеличение пенсии в денежном эквиваленте составит 10 грн, минимальной зарплаты – 13 грн.

В сообщении ПФУ также сказано, что согласно Закону Украины «О государственном бюджете на 2013 год», подписанному Президентом Украины и опубликованном в официальной прессе, прожиточный минимум с 1 января составит 1108 грн (текущий показатель 1095 грн).

Вместе с тем, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн., минимальной зарплаты – до 1218 грн., а прожиточного минимума – до 1176 грн.

В ПФУ также отмечают, что прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2013 года составит 972 грн, с 1 декабря – 1032 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составит с 1 января 1210 грн, а с 1 декабря – 1286 грн.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, общий фонд расходов на выплату пенсий на 1 декабря 2012 года составил 213 млрд грн. Финансирование декабрьских пенсий проходит в четком соответствии с календарным графиков выплат. При этом учтено повышение размеров пенсий в связи с повышением уровня минимальной пенсии до 884 грн.