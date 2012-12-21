Работники зоны отчуждения ЧАЭС готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате

Профсоюзные комитеты предприятий, которые работают в зоне отчуждения ЧАЭС, готовятся к акции протеста, назначенной на 28 декабря, в связи с невыплатой заработной платы персоналу.

Об этом УНИАН сообщили в первичной профсоюзной организации ЧАЭС.

По их данным, на сегодняшний день задолженность составляет 1,5 месяца.

Как отмечают в профсоюзе, в ответ на неоднократные обращения Министерства чрезвычайных ситуаций Украины было дано поручение премьер-министра от 24 ноября 2012 года об обеспечении финансирования утвержденных бюджетных программ. Прошел почти месяц, однако поручение не выполнено.

При этом в профсоюзе обращают внимание на то, что, учитывая сообщение Госказначейства о прекращении расчетных и платежных документов распорядителей и получателей бюджетных средств государственного и местного бюджетов по незащищенным статьям 25 декабря, а по защищенных - 27 декабря, существует высокий риск, что задолженность не будет погашена до конца текущего года.

Таким образом, отсутствие четких перспектив с погашением задолженности и рост социальной напряженности среди персонала привели к решению о проведении акции протеста, отметили в профсоюзе.

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