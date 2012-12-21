Оппозиция будет требовать отчет Азарова об экономической ситуации в Украине - Томенко

Оппозиция будет требовать отчет в Верховной Раде до конца года премьер-министра Николай Азарова о социально-экономическом положении Украины в 2012 году.

Об этом сегодня УНИАН сообщил один из лидеров “Батькивщины”, народный депутат Николай Томенко.

“Оппозиция будет требовать заслушать отчет главы правительства относительно социально-экономической ситуации в 2012 году при любых обстоятельствах”, - сказал он. В частности, по словам Н.Томенко, Н.Азаров должен проинформировать, когда будет погашена вся задолженность бюджетникам по заработной плате, а также когда будут профинансированы программы местного самоуправления, которые «месяцами лежат в Госказначействе».

Н.Томенко отметил, что такой отчет должен быть в парламенте если не 25 декабря, то в любой другой день, до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, согласно календарному плану, ВР соберется на пленарное заседание в этом году только 25 декабря.