Закарпатский облсовет предоставил трем языкам статус региональных

Закарпатский областной совет предоставил венгерскому, румынскому и русинскому языкам статус региональных на отдельных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 78 депутатов, пять воздержались, 14 не голосовали.

Дословно решение, принятое закарпатскими депутатами, звучит так: «принять к сведению, что по состоянию на 21 декабря 2012 года в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики" на территории отдельных административно-территориальных единиц области наряду с украинским как государственным распространенными как региональные являются венгерский, румынский и русинский языки".

Вторым пунктом решения рекомендуется органам местного самоуправления при наличии законных оснований принимать меры по реализации закона.

По словам председателя Закарпатского областного совета Ивана Балоги, проект решения представлен как политический проект, поскольку по закону если на определенной территории проживает более 10 процентов, то и решения соответствующие не нужны. «Это не функция областного совета – принимать подобные решения, они предусмотрены Законом Украины "Об основах государственной языковой политики», - уточнил И. Балога.

«Это политическое решение и юридически ни к чему не обязывает», - отметил И. Балога.