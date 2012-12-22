Беларусь не будет задерживать на границе нелегалов, стремящихся в Европу - Лукашенко

Беларусь не будет задерживать на границе нелегальных мигрантов, стремящихся в Европу, пока Евросоюз не отменит санкции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

«Мы ловим тысячи мигрантов, задерживаем тоннами наркотики. И когда они нас начали придушивать, я пограничникам сказал: а чего мы будем их ловить? Они приехали не к нам, пусть едут, куда хотят. И мы так на некоторые вещи начали посматривать. И сегодня в Литве, Польше и других государствах переполнены мигрантами соответствующие лагеря. И каждый день просьба: давайте поговорим, решим и так далее. Я говорю: нет, ребята, пока не успокоитесь и не прекратите размахивать санкциями, я больше вас защищать не буду», - подчеркнул А.Лукашенко.

При этом Преиздент Беларуси предлагает вариант решения этого вопроса – платить деньги. «Это немало стоит. Нам надо содержать границу, военных, пограничников. Это сегодня миллионы долларов. Платите – будем ловить, нет – будьте здоровы. То есть, не только они нас учат, но и мы их начинаем потихоньку приучать к тому, чтобы они уважали нас и ценили нас, и понимали, что мы для Европы проблем никаких не создаем, только добро. Мы никому не угрожали и не угрожаем, такой и мысли нет даже, ни у кого ничего не отбираем», - сказал А.Лукашенко.

Он уверен, что Европейскому Союзу следует сначала навести порядок у себя, а затем предъявлять претензии Беларуси. «Вот в Греции, Португалии, Италии отчасти, других местах – наведите у себя порядок, а потом нам предъявляйте претензии», - отметил белорусский Президент.