Изменен порядок оценки стоимости активов негосударственных пенсионных фондов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила изменения к действующему порядку определения чистой стоимости активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в официальном сообщении комиссии.

Изменения разработаны с целью приведения их в соответствие с нормами действующего законодательства, в частности, законов «О негосударственном пенсионном обеспечении» и «Об Общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Изменения касаются порядка определения стоимости пенсионных активов в системе негосударственного пенсионного обеспечения и общеобязательного государственного пенсионного страхования…», - прокомментировала нововведения Оксана Симоненко, директор Департамента совместного инвестирования и регулирования деятельности институционных инвесторов НКЦБФР.

Другим ключевым заданием изменений является урегулирование вопроса взаимоотношений между субъектами системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила изменения в положение о требованиях к лицам, управляющим активами негосударственных пенсионных фондов в части состава и структуры активов НПФ.

Справка УНИАН. Негосударственный пенсионный фонд в соответствии с действующим законодательством является неприбыльной организацией и функционирует исключительно с целью накопления пенсионных взносов в пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами.

По данным НКЦБФР, на 1 января 2011 года всего в Украине действовало более 80 негосударственных пенсионных фондов, общая стоимость активов которых за 2011 год выросла до 1,38 млрд грн с 1,13 млрд грн.