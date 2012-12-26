В КГГА обещают повысить зарплату медработникам паллиативной и хосписной помощи

В 2013 году медицинским работникам отделений паллиативной и хосписной помощи в Киеве повысят заработную плату.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, по поручению председателя КГГА Александра Попова в Главном управлении здравоохранения осуществлены расчеты по повышению зарплаты медработникам отделений паллиативной и хосписной помощи за счет увеличения размера стимулирующих надбавок до 50%.

В соответствии с проведенным расчетом, на увеличение размера стимулирующих выплат в проекте бюджета на 2013 год дополнительно заложено около 1 млн 300 тыс. грн.

Также Главное управление здравоохранения направило предложения Министерству здравоохранения Украины относительно повышения должностных окладов. Тарифные ставки предлагают увеличить на 50% работникам, которые обслуживают лиц со значительно сниженной подвижной активностью, а также прикованных к кровати. Кроме того, для персонала отделений паллиативной и хосписной помощи предлагают установить дополнительный ежегодный оплачиваемый 14-дневной отпуск.

Как напомнили в КГГА, в столице нет специализированных медицинских учреждений, которые оказывают паллиативную помощь. Хосписы организованы при трех городских больницах. Проблема паллиативной помощи стоит очень остро. Многие киевляне нуждаются в опеке и поддержке. Это не только онкобольные и люди преклонных лет, но и больные СПИДОМ, сахарным диабетом, туберкулезом и тому подобное подчеркивается в сообщении.

Поскольку в Украине не настолько развито волонтерство, как в европейских странах, уход за паллиативными больными в основном осуществляется только медицинским персоналом отделений. Пока тяжелые условия труда медиков в хосписах, нервно-эмоциональная нагрузка и низкий уровень заработной платы (средняя зарплата работника такого отделения колеблется от 1765 до 2324 грн.) являются главной причиной неукомплектованности и текучести кадров, отмечают в профильном управлении. Поэтому улучшение финансирования именно этого направления медицины, убеждены специалисты, должно стать действенным шагом в развитии паллиативной и хосписной помощи в Киеве.