В России в 2013 году не будет ограничений на работу для иностранцев по 59 профессиям

Москва. В России утвержден перечень из 59 профессий иностранных граждан - квалифицированных специалистов, на которых квоты не распространяются на 2013 год.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики России.

«Перечень на 2013 год содержит 59 профессий (специальностей, должностей) и остается без изменений с 2012 года. В текущем году он был дважды дополнен 6 должностями инженерно-технического профиля и 19 творческими профессиями», - говорится в сообщении.

Согласно документу, в число иностранных специалистов, на которых не будут распространяться квоты, в частности, вошли артисты балета, цирка и драмы, а также дирижеры, режиссеры, звукооператоры, постановщики трюков и хореографы. Также вне квот можно будет принимать иностранцев на работу на должности инженеров по защите информации, по внедрению новой техники, по организации управления производством.

Кроме того, квоты не распространяются на посты гендиректоров, директоров по экономике, директоров заводов и департаментов, заместителей председателя правления компаний.

По данным Федеральной миграционной службы РФ, в Россию ежегодно приезжает не менее 1 млн трудовых мигрантов из Украины.