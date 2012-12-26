В Пенсионном фонде утверждают, что пенсии за декабрь профинансированы полностью

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 декабря завершил финансирование пенсионных выплат за декабрь по всем регионам страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда, размещенном на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн. Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.