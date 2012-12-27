Россияне хотят сертифицировать украинские медучреждения для выдачи справок на работу в РФ

Москва . Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает сертифицировать в Украине ряд медицинских учреждений, которые бы выдавали медицинские справки, необходимые при устройстве на работу в России.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«На территории Украины мы могли бы аккредитовать целый ряд медицинских учреждений, справки которых мы бы признавали», - сказал Г.Онищенко.

По его словам, в сложной экономической ситуации в Украине многие люди едут работать в Россию.

«Мы, например, были бы готовы признавать медицинские документы и не заставлять людей приезжать в Москву или другой российский город, ходить и обследоваться. Это сегмент вполне можно было бы закрыть», - добавил он.

При этом Г.Онищенко отметил, что медобследование в России дороже, чем в Украине.

Он подчеркнул, что российская экономика не может обойтись без трудовых мигрантов, поэтому нужно создавать для них нормальные условия. «Сегодня российская экономика не может обойтись без трудовых мигрантов и ее надо сделать максимально легальной. Да, нам нужны строители и люди, которые занимаются в малопрестижных областях нашей экономики, поэтому давайте создавать условия для этих людей, дадим им медицинскую страховку, чтобы они в случае необходимости могли обратиться за медицинской помощью», - сказал Г.Онищенко.

По его словам, в России надо дать возможность работать людям, не представляющим опасности с точки зрения распространения инфекционных заболеваний.