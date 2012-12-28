Кабмин направил 710,5 млн грн на погашение долгов перед бюджетниками

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 24 декабря осуществил перераспределение ранее нераспределенных дотаций госбюджета в пользу местных бюджетов на сумму 710,5 млн грн с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений по оплате энергоносителей и выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.

Согласно распоряжению, средства выделены как дотация на выравнивание финансовой обеспеченности.

Минфину предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета, а облгосадминистрациям – осуществить распределение ассигнований между областными бюджетами, бюджетами городов областного подчинения и районными бюджетами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн. Вместе с тем, новоназначенный министр социальной политики Украины Наталья Королевская пообещала приложить все усилия для погашения долгов еще до конца 2012 года.

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