Кабмин предлагает дать угольным предприятиям 10 лет на погашение долгов перед Фондом соцстрахования
Кабинет министров Украины призывает Верховную Раду установить предельный срок погашения задолженности угольных предприятий перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 10 лет. Об этом сказано в законопроекте №1178, опубликованном на официальном сайте парламента.
Согласно пояснительной записке, действие закона, в случае его принятия, распространяется на угольные предприятия, которые вплоть до 1 января 2011 года находились на учете в Фонде соцстрахования как плательщики взносов. В их число входят ликвидирующиеся предприятия, предприятия, входящие в сферу компетенции Министерства энергетики и угольной промышленности, и предприятия, в отношении которых Минэнергоугля осуществляет управление корпоративными правами.
Погашение задолженности перед Фондом соцстрахования оформляется в виде договора- рассрочки. Причем рассрочке подлежат долги по взносам, сформированные на 1 января 2011 года, и штрафные санкции (пени), начисленные на сумму задолженности и не погашенные на момент вступления данного закона в силу. Получить рассрочку и оформить договор предприятия смогут на основании заявки, поданной в отделение дирекции Фонда не позднее чем через 90 дней с момента вступления этого закона в силу. При оформлении договора о рассрочке пеня на сумму рассрочки начисляться не будет, однако рассрочка суммы долга предоставляется под проценты, рассчитанные на основании учетной ставки НБУ.
Погашение долга в рамках договора-рассрочки осуществляется, начиная со следующего месяца после заключения договора, равными частями и не позднее 28 числа.
Условием расторжения договора-рассрочки является факт невыплаты долгов предприятием на протяжении трех месяцев. Кроме того, расторжение договора влечет за собой обязательство предприятия уплатить не только сумму задолженности, но и проценты по ней.