Министр обороны обещает, что призыв в армию отменят уже в 2013 году

Министр обороны Украины Павел Лебедев обещает, что в 2013 году будет приостановлен призыв на срочную воинскую службу с одновременным переходом к комплектованию армии исключительно по контракту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, поздравляя военнослужащих и работников ВС Украины, ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей с новогодними и рождественскими праздниками П.Лебедев сказал: «Уже в новом году нас ожидают новые, масштабные задачи. Президентом Украины определены пути дальнейшего реформирования и развития Вооруженных Сил. В украинской армии состоятся коренные изменения. Будет пересмотрена структура и система управления Вооруженными Силами и улучшена система подготовки специалистов, приостановлен призыв на срочную воинскую службу с одновременным переходом к комплектованию армии исключительно по контракту, как это сделано сегодня в ведущих странах мира».

По словам министра, военная реформа не ограничится изменением структуры Вооруженных Сил, их численности и принципа комплектования, а “максимальное внимание будет сосредоточено на выполнении задач, которые ставит руководство государства относительно оснащения Вооруженных Сил Украины новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники, интенсификации боевой подготовки и повышения выучки личного состава, обеспечения социальных гарантий военнослужащих и их семей, участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности”.