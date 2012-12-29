Королевская: до 30 декабря долги по зарплатам бюджетников должны быть ликвидированы

Министр социальной политики Наталья Королевская заявляет, что задолженность по зарплатам бюджетников должна быть ликвидирована до 30 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Все регионы в полном объеме получили средства для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. Я лично проконтролировала, чтобы средства дошли до регионов. Сейчас руководители областей несут персональную ответственность, чтобы средства дошли до людей. На вчерашнем селекторном совещании я еще раз напомнила им об этом. Мы сделали все, чтобы работники бюджетной сферы встретили Новый год без долгов», - подчеркнула Н.Королевская.

Министр отметила, что усилен контроль за выплатой зарплат бюджетникам.

«При Минсоцполитики возобновлена работа Межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате. Также министерство обратилось к профсоюзам для того, чтобы они своевременно информировали о возникновении задолженности в бюджетной сфере. Усилен мониторинг обращений граждан через «горячую» телефонную линию Кабинета министров Украины», - добавила Н.Королевская.

Пресс-служба напоминает, что премьер-министр Украины Николай Азаров 24 декабря поручил министру социальной политики Н.Королевской взять на контроль вопрос выплаты заработных плат.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря задолженность по выплатам заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн. Вместе с тем, новоназначенный министр социальной политики Украины Н.Королевская пообещала приложить все усилия для погашения долгов еще до конца 2012 года.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 24 декабря осуществил перераспределение ранее нераспределенных дотаций госбюджета в пользу местных бюджетов на сумму 710,5 млн грн с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений по оплате энергоносителей и выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.