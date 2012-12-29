Минфин выделил местным бюджетам в целом 3,345 млрд грн дотаций на выплату зарплат

Министерство финансов Украины полностью распределило бюджетные дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов в объеме 3,345 млрд грн, которые пошли на выплату заработной платы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной казначейской службы.

Как сказано в сообщении, средства выделялись в несколько этапов. 6 декабря 2012 года на счета местных бюджетов поступило 1,630 млрд грн. Еще 659,5 млн грн регионы получили 21 декабря. Два дня назад, 27 декабря, местные бюджеты пополнились еще на 710,5 млн грн. Вчера, 28 декабря, в регионы было направлено еще 345 млн грн.

Согласно данным Госказначества, наибольший объем дотаций получили Киев – 978, 8 млн грн, Черниговская область – 328,4 млн грн, Ивано-Франковская область – 231 млн грн, Донецкая область - 226,8 млн грн, и Днепропетровская область – 211 млн грн. Наименьший объем получила Волынская область – 2,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. При этом задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн.

29 декабря министр социальной политики Наталья Королевская заявила, что задолженность по зарплатам бюджетников должна быть ликвидирована до 30 декабря, а 2014 год должен стать последним, когда будет существовать задолженность по заработной плате.