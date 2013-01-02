В России запрещен на три года въезд иностранцам, нарушившим срок пребывания в стране
10:41, 02 января 2013Соцполитика
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Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым в страну три года не будут пускать иностранцев, нарушивших до этого срок временного пребывания в России. Документ размещен на портале правовой информации, сообщают РИА «Новости».
Санкции коснутся тех, кто не покинул Россию через 30 дней после окончания срока временного пребывания.
Исключение составляют случаи, когда у человека не было возможности покинуть Россию, в частности из-за срочного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника.
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