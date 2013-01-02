Максимальное пособие по безработице теперь составляет 4 прожиточных минимума

Максимальная помощь по безработице с 1 января 2013 года составляет 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.

Такие положения предусмотрены новым законом о занятости населения, который вступил в силу с 1 января 2013 года, сообщил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский.

«Максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума. В среднем - более 4 тыс. грн. Это существенное увеличение», - подчеркивал М.Бродский.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О занятости населения".

В свою очередь в октябре 2012 года правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирование создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Ожидается, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 млн.

Прожиточный минимум на 1 января составляет 1108 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинских предприятиях снизилось количество вакансий