Прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 1108 грн, минимальная зарплата – 1147 грн

С 1 января 2013 года размер прожиточного минимума в Украине в расчете на одного человека в месяц составляет 1108 грн, минимальной зарплаты – 1147 грн.

Такие изменения предусмотрены законом Украины «О государственном бюджете на 2013 год».

В законе также сказано, что в почасовом измерении минимальная зарплата составит с 1 января - 6,88 грн в час, с 1 декабря - 7,3 грн в час.

К 1 декабря 2013 года прожиточный минимум будет увеличен до 1176 грн, а минимальная зарплата - до 1218 грн.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2013 года составит 972 грн, с 1 декабря – 1032 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составит с 1 января 1210 грн, а с 1 декабря – 1286 грн.