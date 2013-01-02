Украина заняла одно из последних мест в рейтинге лучших стран для рождения

Украина заняла 78 место из 80 в рейтинге лучших стран мира для рождения («The Where-to-be-born Index»), разработанном дочерней службой «Economist Intelligence Unit»(EIU) журнала The Economist.

Согласно рейтингу, в первую тройку стран, где родиться предпочтительнее всего, входят Швейцария, Австралия и Норвегия. В первой десятке также – Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг.

Ведущие экономики Европы, США, Япония и Южная Корея оказались во второй и третьей десятке списка. Четвертый десяток открывает Куба (на 40-м месте), а закрывает Китай (49-ое место). Государства СНГ, помимо Украины (78 место), представлены также Азербайджаном (70 место), Россией (72 место) и Казахстаном (74 место).

Как утверждают авторы рейтинга, он составлен на основе множества данных и оценок. В частности, сюда входит оценка личного счастья граждан, оценка благосостояния и безопасности жизни, доверия общественным институтам, оценка системы здравоохранения и приверженность семейным ценностям – всего 11 основных индикаторов.

Примечательно также, что 25 лет назад - в 1988 году - первую строчку аналогичного рейтинга занимали США, на втором месте была Франция, на третьем – Западная Германия. Нынешний лидер – Швейцария - занимала 13 строчку рейтинга. При этом на 21 строке находился СССР, а замыкал рейтинг Ирак на 49-ой позиции.