Право проводить госзакупки для организации питания ”чернобыльцев” передано местной власти

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом, как сообщает Правительственный портал, говорится в постановлении № 1198 от 19 декабря 2012 года.

Согласно постановлению, предлагается передать право на проведение государственных конкурсных закупок услуг по предоставлению бесплатного питания для детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, от Минсоцполитики местным общинам (сельские, поселковые и городские советы или их исполнительные органы).

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров «Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» от 20 сентября 2005 года № 936, пункты 2 и13-1 которого изложены в новой редакции.

Принятие постановления позволит местным общинам обеспечить более полное и качественное питания детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, создать новые рабочие места, улучшить социальное положение населения, отмечается в сообщении КМУ.

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