Азаров требует от Королевской регулярных отчетов о выплате зарплаты

Премьер-министр Николай Азаров требует от министра социальной политики Наталии Королевской проводить еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что в конце прошлого года в отдельных регионах возникли задержки с выплатой заработной платы бюджетникам.

"Причем в большинстве областей - подчеркиваю, в большинстве областей - руководители органов местной власти, а это их личная ответственность, сумели мобилизовать ресурсы и самостоятельно решить проблему. Безответственность других руководителей пришлось компенсировать правительству. Из государственного бюджета было дополнительно выделено 3,3 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов всех уровней. На 1 января долгов, как мы и обещали, нет", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что требует от руководителей министерств и ведомств, региональных администраций с первых дней нового года взять эту ситуацию под личный контроль.

"Зарплаты, отпускные, больничные, социальная помощь и прочее должны выплачиваться полностью и своевременно. Нужно организовать работу таким образом, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой теме. Требую также, чтобы Министерство социальной политики ввело еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи. И регулярно докладывало правительству о состоянии дел. В нашей повестке дня больше не должно быть вопроса о долгах по зарплате", - подчеркнул Н.Азаров.