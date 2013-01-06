В Житомире создают реестр бездомных, сообщила УНИАН социальный работник Елена Швайко.

По ее словам, перепись бездомных осуществляют социальные патрули, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов, спасатели, социальные работники, представители общественности.

Как сказала Е.Швайко, «цель - создать полный реестр всех беспризорных, людей, лишившихся крова, оказавшися в кризисной ситуации, и в первую очередь найти им социальное общежитие».

Перепись продлится до конца марта. После этого активисты будут инициировать перед властями вопрос выделения отдельного социального общежития или устройства беспризорных в интернатные учреждения.

Социальные патрули объезжают места, где чаще всего собираются бездомные, в частности, вокзалы. В зависимости от ситуации патрули доставляют людей в ближайший пункт обогрева или в лечебное учреждение.