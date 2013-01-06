Путин вручил Депардье российский паспорт

Президент России Владимир Путин вручил французскому актеру Жерару Депардье паспорт гражданина РФ.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшуюся накануне поздно вечером встречу в Сочи, передает РИА «Новости».

"Состоялась краткая встреча Президента с Жераром Депардье, актер находился в России с частной поездкой", - сказал пресс-секретарь. "По случаю нахождения Жерара Депардье в РФ ему был передан российский паспорт", - добавил Д.Песков.

Также, по его словам, за обедом В.Путин и Ж.Депардье обсудили ряд вопросов, связанных с выходом в перспективе в российский прокат художественного фильма о Григории Распутине, в котором Ж.Депардье сыграл главную роль. "Актер также рассказал о своих творческих планах", - добавил Д.Песков.

Как сообщалось, Ж.Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы нового Президента Франции Франсуа Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Д.Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство. Актер не передумал даже после того, как налог был отменен. 3 января стало известно, что Президент РФ В.Путин подписал указ о приеме актера в гражданство РФ.