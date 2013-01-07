Опубликован график личного приема граждан членами Кабмина
Правительство разработало график личного приема граждан членами Кабинета министров Украины.
График опубликован в газете «Урядовий кур’єр».
Согласно графику, первый вице-премьер-министр Украины (в сферах аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов) будет принимать граждан в первый вторник четного месяца.
Вице-премьер-министр Украины (в сферах экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики) - во второй вторник нечетного месяца.
Вице-премьер-министр Украины (в сферах инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства) - во второй четверг нечетного месяца.
Вице-премьер-министр Украины (в сферах культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения) - в третий вторник парного месяца.
Министр Кабинета министров Украины - во второй вторник парного месяца.
Министр аграрной политики и продовольствия - в первый понедельник нечетного месяца.
Министр внутренних дел - в второй понедельник нечетного месяца.
Министр доходов и сборов - в первый вторник нечетного месяца.
Министр экологии и природных ресурсов - в третий понедельник нечетного месяца.
Министр экономического развития и торговли - в четвертый понедельник нечетного месяца.
Министр энергетики и угольной промышленности - в первую пятницу нечетного месяца.
Министр иностранных дел - во вторую пятницу нечетного месяца.
Министр инфраструктуры - во вторую пятницу парного месяца.
Министр культуры - в третью пятницу нечетного месяца.
Министр обороны - в первый понедельник парного месяца.
Министр образования и науки, молодежи и спорта - в второй понедельник парного месяца.
Министр здравоохранения - в третий понедельник парного месяца.
Министр промышленной политики - в первую пятницу парного месяца.
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - во второй четверг парного месяца.
Министр социальной политики - в четвертый понедельник парного месяца.
Министр финансов - в третью пятницу парного месяца.
Министр юстиции - в четвертую пятницу парного месяца.