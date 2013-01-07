В Тернополе установили самый большой в Украине рождественский хлев

В Тернополе в церкви Святого апостола Петра установили самый большой в Украине рождественский хлев.

Как сообщил корреспонденту УНИАН настоятель храма отец Юстиниан, высота рождественского хлева - 17 м, ширина - почти 30 м.

В центре композиции – ясли с новорожденным Иисусом, Иосифом и Марией. Рядом - фигуры волхвов, которые идут поклониться новорожденному, а также монахов. Фигуры изготовлены в человеческий рост.

«Мы стараемся ежегодно улучшать наш хлев. В этом году добавили еще подвижные фигуры Святых Владимира и Ольги, а также наших митрополитов: Андрея Шептицкого и Иосифа Слепого, которые отдают поклон Иисусу», – рассказал о.Юстиниан.

В композиции есть и другие подвижные фигуры: ангелы рубят колоду, вол и ослик кивают головами, вертятся водяная мельница и детская карусель, Святой Франциск дергает за веревку и бьет в колокол. Вокруг виднеются дома со светом в окнах, а позади – старинный город.

Устанавливают огромный хлев в храме Святого Петра, который опекают францисканцы, уже 18 лет подряд. Все фигуры, макеты домов и другие детали хлева собственноручно изготовляют прихожане и монахи.