Тимошенко начала акцию неповиновения и прекращает лечение

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, начала акцию гражданского неповиновения: отказывается сотрудничать со следователями, возвращаться в свою палату и прекращает курс лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме экс-премьера на имя Президента Украины Виктора Януковича. Текст письма сегодня на брифинге в Харькове зачитал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

В своем письме Ю.Тимошенко, в частности, отмечает узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий.

“Отныне я объявляю свою личную акцию гражданского неповиновения. На сегодняшний день это единственное мое право, которым я могу воспользоваться”, - говорится в письме.

Так, с сегодняшнего дня Ю.Тимошенко отказывается признавать прокуроров и следователей, которые, по ее мнению, являются заангажированными и предвзятыми.

“Ваши прокуроры и следователи действуют от имени Украины, но их гимном была и остается «Мурка». Для них не существует ни законов, ни Конституции, ни офицерской чести”, - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она отметила, что с сегодняшнего дня отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что отныне отказывается добровольно приезжать на заседания судов.

“Это уже давно не суд, а инквизиция без справедливости и чести. Ваши псевдосуды и псевдосудьи, Виктор Федорович, гниют и воняют. Нет смысла от них ожидать правосудия, профессиональности и беспристрастия”, - отметила экс-премьер.

Она подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление попыткам принудительной доставки в суд.

Ю.Тимошенко также отметила, что с сегодняшнего дня не позволит проводить досмотры или обыски в ее вещах.

“Я буду физически защищаться, невзирая на болезнь”, - подчеркнула она.

Кроме того, Ю.Тимошенко отметила, что также отказывается возвращаться в свою палату в ЦКБ “Укрзалізниці”, пока оттуда не снимут камеры видеонаблюдения и не выведут караул.

По словам С.Власенко, Ю.Тимошенко сейчас находится в комнате для встреч с защитниками. По его данным, это помещение также прослушивается. С.Власенко добавил, что с сегодняшнего дня Ю.Тимошенко прекращает лечиться.

“По состоянию на сегодня, на 15.00, да (прекратила лечение — УНИАН)”, - сказал С.Власенко.

Он заметил, что на данное время Ю.Тимошенко не рассматривает возможность опять объявить голодовку.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова на 18 января 2013 года перенес рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Рассмотрение поданной Кабинетом министров кассационной жалобы на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, оставившего в силе решение о выплате правительством Украины долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" Министерству обороны России, назначено на 21 января.