Кремль грозит тюрьмой приезжим в Россию без регистрации

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон, предлагающий отправлять в тюрьму приезжих, которые нарушают правила временной регистрации, сообщает Reuters.

Кремль объяснил это борьбой с "резиновыми домами", предоставляющими мигрантам формальный адрес. Эксперты же говорят о возвращении института прописки, отмененной в конце 1990-х годов, и будущем росте взяток.

Президентский законопроект, опубликованный на сайте Госдумы в среду, 9 января, предусматривает уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев и граждан России, которая может грозить трехлетним сроком или штрафом до полумиллиона рублей.

"Ежегодно по стране фиксируются многие тысячи помещений ("резиновых домов"), в которых регистрируются сотни тысяч граждан без намерения вселения, при этом их реальное место жительства неизвестно", - говорится в пояснительной записке.

"Такое положение дел стало возможным в связи с массовыми злоупотреблениями собственниками жилья своими правами, зачастую имеющими корыстный характер".

В Россию, ставшую после распада СССР самой богатой страной на его территории, съезжаются миллионы трудовых мигрантов, в основном, из бывших советских республик. По данным утвержденной в прошлом году государственной Концепции миграционной политики, при квоте около 2 миллионов на легальные рабочие места для иностранцев ежегодно в России работают еще до пяти миллионов нелегалов. Эксперты называют в два раза большие цифры.

С граждан России, живущих больше 90 дней без регистрации в Москве и Санкт-Петербурге, Кремль предлагает брать штраф до 5.000 рублей (164 доллара США) , с хозяев их жилья или работодателей - до 7.000 (231 доллар), а если они юридические лица - до 800.000 рублей (26 430 долларов). На остальной территории России штрафы могут составить соответственно до 3.000, 5.000 и 750.000 тысяч рублей.

Большинство мандатов Госдумы, которой предстоит рассматривать закон, контролирует прокремлевская "Единая Россия".