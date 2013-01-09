Королевская заверяет, что январская выплата пенсий проводится без задержек

Министр социальной политики Наталия Королевская заверяет, что январская выплата пенсий в Украине проводится без задержек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства соцполитики, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

По ее словам, по состоянию на 8 января финансирование выплат пенсий по всей Украине происходит в соответствии с установленными графиками.

«По состоянию на 8 января на выплату пенсий и денежной помощи уже направлено 5,7 млрд грн. Это отвечает графику финансирования выплаты пенсий, утвержденному на январь текущего года, и полностью покрывает выплату пенсий по 9 января этого года включительно», - сказала она.

Н.Королевская также сообщила, что сегодня, 9 января, в Пенсионный фонд поступит 1 млрд 447,2 млн. грн. Эти средства будут направлены на выплату пенсий военнослужащим.

«9 января Пенсионному фонду должны дополнительно поступить средства из государственного бюджета в сумме 1 миллиард 447,2 миллионов гривен. Они будут направлены на финансирование выплаты пенсий военнослужащим, начиная с 10 января», - сказала она.

Таким образом, по словам министра социальной политики, выплата пенсий проходит в соответствии с утвержденным графиком.