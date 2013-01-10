Королевская хочет назначить пенсии отцам, воспитавшим 5 и более детей

Кабинет министров поддержал предложение Министерства социальной политики назначить пенсии также и отцам, воспитавшим 5 и более детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, соответствующие положения предусмотрены проектом закона Украины «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины „О пенсиях за особые заслуги перед Украиной” относительно назначения пенсии родителям, воспитавшим 5 и более детей».

Как отметила министр социальной политики Наталия Королевская, действующим законодательством предусмотрено право на пенсию за особые заслуги перед Украиной лишь матерям, которые родили пятеро и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

«Законопроектом предлагается распространить право на пенсию за особые заслуги перед Украиной также и на отца, который в случае смерти матери детей или лишения ее родительских прав воспитывал пять или более детей до шестилетнего возраста. Это обеспечит социальную справедливость по отношению к таким родителям», – отметила она.

Н.Королевская подчеркнула, что предложенная норма будет отвечать идеологии закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым предусмотрено, что женщины, которые родили пятеро или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии. Кроме того, по выбору матери или в случае ее отсутствия, такая досрочная пенсия может быть назначена отцу.

В случае принятия законопроекта Верховной Радой, расходы на его реализацию в 2014 году составят 1,4 млн. грн.