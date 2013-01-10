Рост рынка труда в Украине в 2012 году составил 18-20% - исследование

В 2012 году рынок труда в Украине находился в состоянии стабильного подъема - общий рост рынка труда составил 18-20% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в исследовании группы компаний HeadHunter (Киев), предоставленном УНИАН.

При этом рынок труда Украины выказывает признаки экономической нестабильности: к концу 2012 года уменьшилось количество вакансий для высокооплачиваемых ТОП-менеджеров и увеличился спрос на неопытных сотрудников (которые «стоят» меньше).

Согласно исследованию, в 2012 году на рынке труда Украины по спросу и предложению работы доминировали Киев, города-милионники и индустриальные регионы.

Большинство объявлений о работе предлагались в Киеве. На долю столицы пришлась большая часть вакансий – 58%. Региональное распределение вакансий было неравномерным. Еще треть вакансий были размещены в нескольких ключевых регионах – Донецке (7%), Днепропетровске (6%), Харькове (5%), Одессе (4%), АР Крым и Львове (по 3%). На долю остальных 19 регионов Украины пришлось меньше чем 14% предложений о работе.

Также в исследовании отмечается, что больше половины вакансий (54%) работодатели разместили в 5 топовых отраслях рынка труда: «Продажи» (18%), «IT-специалисты» (15%), «Маркетинг/Реклама/PR» (10%), «Бухгалтерия/финансы» (6%), «Банки/Инвестиции/Лизинг» (6%).

Структура вакансий наглядно демонстрирует общемировую тенденцию в экономике: работодатели ищут тех, кто будет продавать. Три из пяти самых активных на рынке труда сфер завязаны на продажах (непосредственно «Продажи», «Маркетинг», а также банковская сфера, где 90% вакансий предлагают для тех, кто будет искать клиентов или работать с ними). Почти во всех профобластях продажи или принесение прибыли (сходные алгоритмы работы) занимают как минимум треть вакансий. При этом, как отмечается в исследовании, в Украине первичная цель продаж – не просто рост оборотов компании, а выживание бизнеса. Поэтому в профобласти «Продажи» зарплатные ставки ниже, а процент от продаж выше.

«Не новый, но отчетливый тренд рынка 2012 года – большая востребованность и ажиотажный спрос на программистов», - отмечается в исследовании.

Также новым и перспективным трендом рынка Украины стала высокая востребованность специалистов в агросекторе (агроменеджеров) и квалифицированных специалистов на производстве. Причина, как считают эксперты, - активное развитие агробизнеса. В качестве будущих тенденций можно ожидать существенный рост количества предложений для высококвалифицированных специалистов в производственной и аграрной сфере (агроменеджеров).

В 2012 году заметно снизились требования к опыту специалистов. Если раньше основная группа вакансий была с пометкой «3-6 лет», то в 2012 году значительно выросло количество предложений для тех, кто проработал всего 1-3 года. Соответственно группа вакансий «3-6 лет» пополнилась за счет вакансий, в требование к которым раньше указывалось более 6 лет опыта работы.

Анализ активности соискателей на рынке труда в Украине в 2012 году показал, что в среднем на одну вакансию откликалось 14-18 соискателей, самыми активными при поиске работы были юристы и руководители (в среднем 40-50 откликов на одну вакансию), наиболее осторожно откликаются на вакансии специалисты в сфере IT (6-8 откликов) и медицинские представители (5-6 откликов).

В 2012 году на международном кадровом портале hh.ua было открыто более 75 тыс. вакансий, что почти на 20% больше чем в 2011 году. Работу в 2012 году искали почти 166 ты. соискателей.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter –объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Белоруси. Портал hh.ua в сутки посещает 42 тысячи пользователей, а ежемесячная аудитория сайта составляет более 600 тысяч посетителей.