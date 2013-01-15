Основные зимние испытания еще впереди, предупреждает Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров призвал коммунальные службы подготовиться к новым снегопадам.

Об этом он заявил 14 января во время заседания правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как подчеркнул премьер, основные зимние испытания еще впереди и к ним соответствующие службы должны быть готовыми.

«Настоящих холодов этой зимой еще не было. Нужно быть готовыми всем службам», - подчеркнул Н.Азаров.

Глава правительства отметил, что в ближайшие выходные ожидаются снегопады и снижение температуры. Поэтому все коммунальные службы, подразделения Госслужби по чрезвычайным ситуациям, Мининфраструктури должны быть готовы к активной работе в таких условиях .

«Никаких сбоев не должно быть», - подчеркнул Н.Азаров.

В то же время премьер-министр акцентировал на готовности к эпидемии гриппа, которую вероятно можно ожидать в ближайшее время. В частности, на своевременном проведении необходимых мер профилактики, обеспечении аптек и медицинских учреждений лекарствами и материалами, проведении разъяснительной работы среди населения и т. п.