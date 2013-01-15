В Украине нет проблем с оформлением загранпаспортов, заверяют в миграционной службе

В Государственной миграционной службе Украины заверяют, что сегодня в государстве нет проблем и задержек с оформлением загранпаспортов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

С 2 января 2013 года подразделения Государственной миграционной службы Украины начали оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

В ведомстве утверждают, что в конце 2012 года ГМС Украины проведены все необходимые мероприятия, связанные с передачей от МВД Украины функций по оформлению загранпаспортов. В частности, передана необходимая документация, оборудование, осуществлены предусмотренные законодательством мероприятия по закупке бланков, осуществлена подготовка специалистов и т.п.

В первых числах января имели место единичные случаи незначительных (до 3 дней) задержек с выдачей документов по заявлениям, оформленным до 1 января 2013 года, что связано с технологическими процессами передачи дел от МВД к ГМС.

“На сегодняшний день подразделения миграционной службы принимают заявления граждан на оформление документов для выезда за границу, в том числе и на срочное (до 10 дней) оформление, а также выдают паспорта по заявлениям, поданным до 1.01.2013 в подразделения МВД”, - говорится в сообщении.

Также в штатном режиме продолжается процесс изготовления и отгрузки готовых документов во все области Украины.

“По состоянию на 15 января 2013 года никаких причин для задержек в оформлении паспортов гражданина Украины для выезда за границу в Украине не существует”, - говорится в сообщении.

*** Некоторые СМИ сообщали, в Украине снова возникли проблемы с выдачей загранпаспортов. В частности, в редакцию газеты “Сегодня” обратились читатели, которые жалуются, что с конца прошлого года не могут получить новые паспорта.