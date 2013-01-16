При Минсоцполитики будет создан Совет для изменения модели формирования заработной платы

Необходимо совместно с профсоюзами разработать перечень наиболее острых социальных проблем в стране и путей их решения. Об этом заявила министр социальной политики Наталья Королевская во время встречи с представителями Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, она предложила представителям профсоюзов совместно обратиться в Кабмин относительно проведения открытого заседания правительства ко Дню социальной справедливости 20 февраля, посвященного рассмотрению социальных вопросов.

«Нам нужно вместе проработать социальные проблемы и создать перечень наиболее острых из них», - отметила Н.Королевская.

Как отметила министр, одно из проявлений социальной несправедливости, требующей решения, - трансформация заработных плат: их доля в себестоимости продукции должна существенно возрасти. Для этого в министерстве будет создан научно-экспертный совет, в который войдут лучшие специалисты - ученые и эксперты, чтобы изменить существующую модель формирования заработной платы. «К участию в этом научно-экспертном совете приглашаем и представителей профсоюзов», - отметила министр.

Среди других задач, требующих решения, министр отметила пересмотр структуры потребительской корзины. «Я неоднократно подавала в парламенте законопроект о пересмотре потребительской корзины, поскольку невозможно во второй декаде XXI века жить по нормам блокадного Ленинграда. Понятно, что за один день ситуация не изменится, но наша общая задача шаг за шагом, день за днем ее менять», - сказала Н.Королевская.

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