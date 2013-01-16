Оппозиция предлагает сажать депутатов за голосование чужими карточками на срок от 5 до 8 лет

Народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Законопроектом, текст которого обнародован на сайте ВР, предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Крыма и местных советов.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 351-1 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины», которой предусматривается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, предлагается ввести норму, что предоставление народным депутатом Украины персональной карточки для голосования другому лицу, которое осуществило голосование с помощью электронной системы на пленарном заседании Верховной Рады Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.

Также предлагается дополнить статью 351-2 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местного совета».

В соответствии с дополнениями, голосованием с помощью электронной системы депутатом Верховной Рады АРК, депутатом местного совета на пленарном заседании за другого депутата, наказывается лишением свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.

Предоставление депутатом Верховной Рады Крыма, депутатом местного совета персональной карточки для голосования другому лицу, которое осуществило голосование с помощью электронной системы на пленарном заседании, наказывается лишениям свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.