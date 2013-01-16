Минюст обнародовал график приема граждан

В Министерстве юстиции утвержден график личного приема граждан должностными лицами структурных подразделений Минюста. Еженедельно граждане смогут получать консультации специалистов по направлениям деятельности министерства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Так, по вопросам конституционного, административного и социального законодательства прием граждан будет проводиться каждую среду с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Городецкого, 13.

По вопросам гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений прием будет проводиться каждую среду с 10:00 до 17:00 по адресу: пер. Рыльского, 10.

По вопросам антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии прием граждан будет проходить каждый четверг с 10:00 до 17:00 по адресу: пер. Рыльского, 10.

По вопросам международного права граждан будут принимать каждый вторик с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Городецкого, 13.

Специалисты по вопросам нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа будут принимать граждан каждый четверг с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Артема, 73.

По вопросам кадровой работы в Министерстве юстиции прием будет проводиться каждую среду с 10:00 до 17:00 по адресу: пер. Рыльского, 10.

Специалисты по вопросам экспертного обеспечения будут проводить прием граждан каждую среду с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Артема, 73.

По вопросам взаимодействия Министерства юстиции с органами власти, в частности, службами, которые координируются через Министра юстиции (Укргосреестр, Укргосархив, Служба защиты персональных данных, Пенитенциарная служба и Государственная исполнительная служба), прием граждан будет проводиться каждый четверг с 10:00 до 17:00 по адресу: пер. Рыльского, 10.

Специалисты Управления рассмотрения обращений и приема граждан Минюста будут проводить прием граждан еженедельно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Артема, 73.

Как известно, в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об обращении граждан» руководители и другие должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан обязаны проводить личный прием граждан.

Все обращения граждан на личном приеме регистрируются. Если решить затронутые в устном обращении вопросы непосредственно на личном приеме невозможно, оно рассматривается в том же порядке, что и письменное обращение. О результатах рассмотрения гражданин уведомляется в письменном виде или устно, по желанию гражданина.