Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре выросло до 1,8%

Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству работоспособного населения.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Общее количество зарегистрированных безработных составило 506,8 тыс. человек, из которых 386,3 тыс. человек получали пособие по безработице. При этом средний размер пособия в декабре составил 1028 грн, что на 57 грн больше ноябрьского показателя.

Количество официально зарегистрированных безработных среди сельского населения составило 217 тыс. человек, среди городского - 289 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных безработных в Украине в ноябре 2012 г. также выросло по сравнению с октябрем 2012 г. на 0,2% и составило 1,6% (441,3 тыс. человек) к общему количеству работоспособного населения.

Количество безработных, получающих материальную помощь, в ноябре по сравнению с октябрем также выросло на 49 тыс. человек – до 327 тыс. с 288 тыс. безработных. При этом размер материальной помощи в ноябре по сравнению с октябрем уменьшился на 22 грн – до 971 грн с 993 грн.

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