Государственная служба занятости модернизирована - указ Президента

Президент Виктор Янукович своим Указом создал Государственную службу занятости Украины и утвердил Положение о ней. Соответствующий Указ (№19/2013) размещен на сайте главы государства (см. полный текст Указа и Положения).

Согласно Положению, Государственная служба занятости Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра социальной политики Украины.

Служба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Службу возглавляет Председатель, который назначается на должность по представлению Премьер-министра Украины, внесенному на основании предложений Министра, и освобождается от должности Президентом Украины.

Председатель Службы имеет двух заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности по представлению Премьер-министра Украины, и освобождаются от должностей Президентом Украины.

Предложения Премьер-министру Украины относительно кандидатур на должности заместителей Председателя Службы вносит Министр на основании предложений Председателя Службы.

Основными задачами Службы, в частности, являются:

- реализация государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции;

- внесение Министру предложений по формированию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции;

- содействие гражданам в подборе подходящей работы;

- предоставление работодателям услуг по подбору работников;

- содействие гражданам в организации предпринимательской деятельности, в частности, путем предоставления индивидуальных и групповых консультаций;

- участие в реализации мероприятий, направленных на предотвращение массового увольнения работников, профилактика наступления страховых случаев, содействие мобильности рабочей силы и занятости населения в регионах с высокими показателями безработицы, монофункциональных городах и населенных пунктах, зависящих от градообразующих предприятий;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных с учетом текущей и перспективной необходимости рынка труда;

- дополнительное содействие в трудоустройстве отдельных категорий граждан неконкурентоспособных на рынке труда;

- осуществление контроля за использованием работодателями и безработными средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.