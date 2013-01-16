Еврокомиссия выделяет более 660 млн евро на гуманитарную помощь во всем мире

Европейская комиссия приняла план по распределению более 661 млн евро в поддержку программ гуманитарной помощи в 2013 году.

С помощью этих средств Еврокомиссия планирует поддержать гуманитарные проекты, которые реализуют более 200 партнерских организаций в 80 странах и регионах мира, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Комментируя принятие плана, Еврокомиссар по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Кристалина Георгиева заверила: как и ранее, ЕС будет оказывать гуманитарную помощь, ориентируясь исключительно на острейшие потребности людей. Свои решения ЕС будет принимать независимо от политической повестки дня.

«Гуманитарная помощь является проявлением нашего человечного отношения к тем, кто страдает. Я являюсь свидетелем того, что она удовлетворяет не только базовые физические потребности, но и способна служить источником надежды для людей, которые потеряли почти все», - отметила К.Георгиева.

Учитывая проведенную оценку потребностей наиболее уязвимых групп населения мира, Еврокомиссия выделила пять самых крупных операций по оказанию гуманитарной помощи. В частности, помощь получат: страны Сахеля в Западной Африке (82 млн евро, в частности продолжение помощи в решении конфликта в Мали), Судан и Южный Судан (80 млн евро), Демократическая Республика Конго (54 млн евро), Пакистан (42 млн евро) и Сомали (40 млн евро).

Географически самая большая порция помощи – 344,5 млн евро – будет направлена странам Африки, которые расположены к югу от Сахары. Эта сумма составляет 52% от запрограммированного Еврокомиссией бюджета на гуманитарные потребности.

Отдельная часть помощи поступит населению стран, которые почти лишены внимания со стороны медиа и для которых Еврокомиссия чаще всего является единственным главным донором. К такой группе относятся жители девяти стран: Алжира, Бангладеш, Центральной Африканской Республики, Колумбии, Индии, Мьянмы, Пакистана, Шри-Ланки и Йемена.

В дополнение к уже запланированному пакету помощи в размере 661 млн евро в Брюсселе предусмотрены резервные ресурсы. Они могут быть использованы в случае возникновения непредвиденных ситуаций – например, кризисов или катастроф.

В 2012 году Еврокомиссия потратила рекордную сумму на гуманитарные цели – почти 1,3 млрд евро (включая резервные ресурсы).