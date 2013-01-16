На одно рабочее место в Украине претендуют уже 11 человек

Количество безработных, претендующих на одно рабочее место, в Украине в декабре составило в среднем 11 человек (108 человек на 10 рабочих мест), что на 4 человека больше, чем в ноябре.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики, опубликованном на сайте ведомства.

Показатель нагрузки на одно рабочее место в декабре оказался самым большим в 2012 году. Наименьший спрос на рабочее место был зафиксирован в августе – 5 человек на место.

Согласно сообщению, предложение рабочих мест организациями и учреждениями в декабре составило 48,6 тыс.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству трудоспособного населения.