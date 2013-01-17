Янукович недоволен уровнем реализации реформ

Президент Украины Виктор Янукович отмечает низкий уровень реализации реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Комитета по экономическим реформам.

По словам Президента, сегодня можно сделать вывод, что намерения и декларации относительно проведения реформ были большими, а уровень выполнения этих обещаний является очень низким.

Он сказал, что хотел бы услышать от премьер-министра Украины Николая Азарова и людей, которые отвечали за те или другие направления реформ, почему так произошло.

По словам В.Януковича, все должны осознать, что задекларированные обещания необходимо выполнять.

“Я хотел бы, чтобы мы с вами осознали: если мы что-то декларируем, мы обязаны это выполнять, никто, как говорят, пальцы в двери не засовывает и не заставляет брать на себя обязательства. Можешь, способен, считаешь целесообразным - присоединяйся, пожалуйста, будешь инициировать - еще лучше”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, назначенный 24 декабря 2012 года министр социальной политики Украины Наталья Королевская считает, что пенсионная реформа, проводимая прежним министром, неэффективна.

Читайте также:

В феврале Кабмин отчитается перед Януковичем о планах действий до президентских выборов