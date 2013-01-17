Янукович: нужно улучшать жизнь людей, а не "искать повода, который мешает плохим танцорам"

Президент Украины Виктор Янукович назвал саботажем невыполнение запланированных реформ правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

“Я не могу понять, как можно выполнять план реформ, направленных на улучшение жизни людей..., на 25-35 процентов, можно недовыполнить на 10-15-25 процентов, не больше”, - сказал Президент, отметив, что это - саботаж, что это свидетельствует о том, что люди потеряли ответственность, а правительство потеряло контроль за ситуацией на местах.

Президент подчеркнул, что правительство, а также исполнители на местах должны делать все для улучшения жизни людей, и “не нужно искать повода, который мешает плохим танцорам”.

В.Янукович подчеркнул, что возлагает большие надежды на новых министров, а также других должностных лиц, “кто пришел с новой волной в этом году”, в отношении ускорения темпов проведения реформ в Украине.

Президент призвал премьер-министра Украины Николая Азарова сменить стиль работы правительства. В частности, он заметил, что не нужно ожидать окончания года, чтобы подбивать итоги деятельности, и делать это более оперативно, в том числе это касается и кадровых вопросов.

При этом В.Янукович подчеркнул, что не снимает с себя ответственности также, но он сказал, что нельзя “жить в розовом мире” и нужно принимать своевременные адекватные меры, которые действительно будут изменять ситуацию к лучшему.

Напомним, в феврале Кабмин отчитается перед Януковичем о планах действий до президентских выборов.