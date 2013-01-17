Королевская выступает за сокращение отчислений с фонда заработной платы предприятий

Министр социальной политики Наталья Королевская заявила о необходимости сократить налогообложение фонда оплаты труда, добавив, что такая задача для министерства является главной на текущий 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наталья Королевская заявила, выступая на заседании комитета по экономическим реформам с участием президента Виктора Януковича.

«Одним из направлений решения этой проблемы может стать оптимизация начисления единого социального взноса и налога на зарплату, которые сейчас в совокупности достигают 69%», - отметила Н.Королевская, уточнив, что именно высокие ставки налогов создают условия для уплаты зарплаты в конвертах.

Кроме того, Н.Королевская сказала, что система предоставление социальных льгот работает в ручном режиме, где максимально присутствует человеческий фактор.

В связи с этим министерство разрабатывает планы по переходу на предоставление адресной помощи с учетом получаемых населением доходов.

«Это позволит максимально эффективно использовать бюджетные деньги и начислять виды социальной помощи именно тем, кто в них нуждается», - сказала она.

Министр добавила, что пока перейти на адресное предоставление социальной помощи нуждающимся не представляется возможным из-за отсутствия единой информационной базы для начисления пенсий и предоставления различных видов соцпомощи.

Всего из бюджета, по словам министра, на предоставление льгот и компенсации населению расходуется свыше 55 млрд грн.

Н.Королевская также сообщила, что из 20,4 млн занятого населения уплачивают взносы в Пенсионный фонд лишь 16,4 млн работающих граждан.

"Из них - 2,4 млн получают ниже минимальной заработной платы и еще 3 млн — меньше двух тысяч", - добавила она.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2012 году вице-премьер-министр социальной политики Сергей Тигипко также высказывался о необходимости снижения единого социального взноса, однако этого не произошло.

Осенью Верховная Рада приняла закон, предусматривающий подход к определению пропорций распределения единого соцвзноса.

Согласно закону, на общеобязательное государственное пенсионное страхование идет 85,53 % единого взноса. На общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 5,09 %; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности - 3,64 %; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, связанными с похоронами, - 5,74 %.

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