Азаров поручил ежегодно закупать по тысячи карет скорой помощи

Премьер-министр Николай Азаров поручил правительству ежегодно обновлять парк «карет скорой помощи» на 1 тыс. автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение Н.Азаров дал сегодня во время заседания Кабинета министров.

«Парк машин «скорой» нужно заменять. Тысячу автомобилей в этом году, тысячу в следующем. Нужно найти ресурсы, чтобы двигаться такими темпами», - сказал Н.Азаров.

По данным пресс-службы, парк автомобилей «скорой помощи» сегодня составляет свыше 5,6 тыс. единиц. Однако некоторые машины уже нуждаются в капитальном ремонте, а то и подлежат списанию.

При этом премьер отметил необходимость изучить вопрос изготовления автомобилей «скорой помощи» с оборудованием в Украине, и закупать только то, что не производят отечественные предприятия.

Также премьер-министр считает необходимым ужесточить ответственность водителей за не предоставление преимущества в движении спецавтомобилям, в частности машинам скорой помощи. Н.Азаров поручил МВД подготовить соответствующие изменения к законодательству.

«Глава правительства поручил Министерству внутренних дел разработать изменения к законодательству в части ужесточения ответственности для водителей за не предоставление преимущества в движении спецавтомобилям, в частности машинам скорой помощи. Ведь нормативов относительно времени прибытия на вызов медикам иногда тяжело придерживаться – как из-за заторов в городах, так и из-за грубого игнорирования некоторыми водителями Правил дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Н.Азаров поручил МВД немедленно проверять все сигналы о вымогании средств «на бензин» за выезд «скорой», на медикаменты, и по результатам служебного расследования строго наказывать виновных, вплоть до увольнения.